BCRA con reservas negativas y aumento de pasivos remunerados

Eugenio Marí, Economista Jefe en la Fundación Libertad y Progreso expresó que “una de las herencias más difíciles que tendrá que desarmar el próximo gobierno es la deuda remunerada del Central, que acumula más de 2 bases monetarias en Leliqs y Pases. Además, hay que tener en cuenta que las subas de la tasa de interés de la deuda remunerada amenazan con desequilibrar todo el sistema, ya que ponen al BCRA en la situación de tener que emitir cada vez más deuda simplemente para no trasladar a emisión los intereses que esta devenga mensualmente, monto que excede los $550 mil millones”.

Performance en el Mercado Libre de Cambios

De acuerdo con el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, hoy (8/11) la entidad monetaria finalizó con ventas por US$ 145 millones. Con este resultado, la autoridad acumula en la semana un saldo negativo de US$ 295 millones, mientras que en el mes la cifra asciende a US$ 530 millones.

Gráfico: Salvador Vitelli

Y es que, al 7 de noviembre, las reservas netas del BCRA se encuentran negativas por US$ 2.950 millones

image.png

