Alerta en el Golfo por cambio de reglas del Islam con los sukuk

El tenedor del sukuk tiene un derecho de propiedad indiviso en el activo subyacente.

Los sukuk no representan una deuda obligatoria.

Los sukuk se han convertido en un importante instrumento financiero islámico para recaudar fondos para proyectos a largo plazo.

sharia.png La Ley Islámica (Sharia) emerge del Corán.

Aquí el texto de Financial Times:

Arabia Saudita y otros estados de mayoría musulmana están esperando el resultado de una consulta a la Organización de Contabilidad y Auditoría para Instituciones Financieras Islámicas (AAOIFI), el principal organismo normativo de la industria, sobre sus planes para que los emisores de bonos islámicos transfieran a los inversores la propiedad legal de los activos que los respaldan.

La AAOIFI afirma que la medida es necesaria para armonizar la emisión en varias jurisdicciones y garantizar que se adhieran más estrechamente a los principios islámicos de reparto de riesgos en los contratos.

La AAOIFI había anticipado que introduciría cambios, conocidas como Norma 62, aunque se espera que los emisores dispongan de entre 1 y 3 años para implementarlas.

Los analistas han advertido que las propuestas representan un cambio radical que añadiría una enorme complejidad jurídica y elevaría los costes de transacción de los bonos islámicos, conocidos como sukuk. Dicen que esto podría desanimar a los inversores y obstaculizar las emisiones, y hacer que los distintos países sigan normas diferentes.

“Habrá un impacto inmediato”, dijo Reza Baqir, ex gobernador del banco central de Pakistán y director ejecutivo de servicios de asesoría soberana en Alvarez & Marsal. “Existe el riesgo de que estratifique el mercado y retrase la adopción [más amplia] de los sukuk”.

AAOIFI

La AAOIFI es una organización sin fines de lucro con sede en Bahréin -pequeño archipiélago formado por 50 islas naturales y otras 33 islas artificiales en el Golfo Pérsico- que se estableció para mantener y promover los estándares de la Sharia en las instituciones financieras islámicas.

La AAOIFO también organiza programas de desarrollo profesional (especialmente el programa de contadores legales islámicos, el programa de observadores y el programa de auditoría forense ).

La AAOIFI nació el 26/02/1990 por decisión de las instituciones financieras islámicas, tiene miembros de más de 45 países, y sus normas se aplican en el Reino de Bahréin, el Centro Financiero Internacional de Dubái, Jordania, Líbano, Qatar, Sudán y Siria. Las autoridades competentes de Australia, Indonesia, Malasia, Pakistán, Arabia Saudita y Sudáfrica emitieron directrices derivadas de las normas y publicaciones.

Sukuk

Los sukuk ofrecen un medio para eludir la prohibición musulmana de participar en transacciones que involucran el pago de intereses, colocando el activo de un prestatario en un fideicomiso independiente que luego paga a los inversores un ingreso predeterminado en lugar de un cupón fijo.

Según S&P Global, el mercado de estos instrumentos similares a los bonos ha crecido y las emisiones sumarían US$ 200.000 millones en 2025. La emisión de divisas ha aumentado +24% durante 2024.

Sin embargo, los expertos de la AAOIFI se han mostrado preocupados por el hecho de que el mercado en su forma actual no se ajusta al espíritu de la jurisprudencia financiera islámica. Muchos clérigos prefieren una inversión de capital, en la que la propiedad del activo subyacente se transfiera durante la duración del contrato.

La ley islámica está abierta a la interpretación y no existe un único conjunto de reglas acordadas; la AAOIFI proporciona orientación basada en la opinión consensuada de 21 académicos de alto nivel en derecho islámico y finanzas.

Ley Islámica

En 2008, el presidente de la AAOIFI, el jeque Muhammad Taqi Usmani, dijo que el 85% del mercado incumplía la Ley Islámica al no compartir adecuadamente el riesgo entre el deudor y el prestamista. Esto desencadenó una transición hacia valores respaldados por activos.

Las agencias de calificación S&P Global y Moody's afirman que los inversores en bonos se verían desanimados ante la propuesta de AAOIFI, ya que las nuevas estructuras no imitarían a un bono convencional, y podrían frenar "significativamente" la emisión de sukuk en 2025.

Fitch ha dicho que hasta podrían provocar que los instrumentos no sean calificables.

“Si el sukuk deja de ser un instrumento de renta fija, se perderán inversores”, dijo Mohamed Damak, director global de finanzas islámicas de S&P Global.

Los analistas también han dicho que las reglas que impiden a los extranjeros poseer tierras y propiedades en algunos estados del Medio Oriente podrían dificultar que los soberanos transfieran la propiedad como parte de cualquier emisión de deuda, incluso de manera temporal.

Arabia Saudita

Arabia Saudita es el mayor emisor de sukuk, porque buscó inversión extranjera para ayudar a financiar los ambiciosos planes Visión 2030 del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Los bonos islámicos representan alrededor del 60% de su emisión total de deuda, según el proveedor de datos Dealogic.

Varios abogados involucrados en la estructuración de contratos sukuk dijeron que esperan que los reguladores saudíes apliquen reglas basadas en una interpretación más laxa de la ley islámica, en lugar de cumplir con la interpretación estricta de la AAOIFI. Pero esto dividiría el mercado.

“Si se interpretan las reglas de la manera más rígida y clara, será un gol en contra, porque reducirá el mercado”, advirtió Debashis Dey, socio del bufete de abogados White & Case.

La ortodoxia

A pesar de que el Estándar 62 de la AAOIFI se presenta como una guía, los eruditos religiosos se han vuelto cautelosos ante las diversas rutas que adoptan los practicantes para eludir los cambios previstos.

“Los sukuk ya no se diferencian mucho de los bonos convencionales y el mercado [necesita] volver a sus raíces, que están en el comercio y no en la deuda”, dijo Harris Irfan, exdirector de finanzas islámicas del Deutsche Bank y fundador de Cordoba Capital, a Financial Times.

“Habrá un período de transición doloroso. Algunos países podrían decir que ‘no vamos a jugar a este nuevo juego’… [pero] no hay ninguna razón por la que los inversores institucionales no puedan participar”, añadió Irfan. Muy riesgoso.

