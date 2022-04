Ricardo Gareca y un gran discurso por la crisis de Perú

No me interesa hablar de la política, sí del deporte. Como no podía salir (por el toque de queda) me pasé toda la mañana viendo informativos con todo lo que tiene que ver con la realidad social, que es preocupante. El deporte acá no les interesa, no les importa. Eso sí es una preocupación para mí. En ningún momento se informó qué iba a pasar con el partido entre Sporting Cristal y Flamengo. Ni una noticia, ni un flash informativo, manifestó Ricardo Gareca No me interesa hablar de la política, sí del deporte. Como no podía salir (por el toque de queda) me pasé toda la mañana viendo informativos con todo lo que tiene que ver con la realidad social, que es preocupante. El deporte acá no les interesa, no les importa. Eso sí es una preocupación para mí. En ningún momento se informó qué iba a pasar con el partido entre Sporting Cristal y Flamengo. Ni una noticia, ni un flash informativo, manifestó Ricardo Gareca