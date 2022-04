El problema es Argentina: Sin presidente, Perú celebra

Ahora bien, el primer ministro Aníbal Torres, en una entrevista que concedió a Blu Radio de Colombia, no descartó la renuncia del presidente Pedro Castillo: “En el Perú todo es posible. Esto (la inestabilidad política) no es una novedad en el Perú. Es algo que viene de algunos años atrás. Hemos tenido 5 presidentes y tres Congresos en 5 años. Es una situación que no hemos superado”.