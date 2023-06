¿Habrá piedad?: Gerardo Martino vuelve a dirigir a Messi

image.png Gerardo "Tata" Martino en la conducción de la Selección de México

Reencuentro: ¿Esperado para los hinchas de Newell´s? ¿O de Rosario Central?

Luego de 10 años, que quedarán para el olvido, Lionel Messi se reencontrará con Gerardo Martino en el Inter Miami CF. Con una depecionante etapa en conjunto dentro del Barcelona, el astro argentino aceptó volver a ser dirigido por su compatriota.

La relación entre el "Tata" y Lío se resume en la frase que repitió Andoni Zubizarreta, quien fue director deportivo del Barça por 2013/2014, cuando Martino había aterrizado al conjunto blaugrana tras coronarse con Newell’s en la Argentina. "Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero no hace falta que me lo demuestre todos los días”, dijo el exdirectivo en una entrevista con Vicente Del Bosque para el diario El País, de España.

image.png Gerardo Martino y Lionel Messi juntos en Barcelona

Según comentarios que se habían difundido en ese entonces, el motivo se dio debido a que Leo pretendía mucha exigencia lo cual no permitía que haya equivocaciones, y mucho menos que los resultados fueran negativos. Un reclamo que Pep Guardiola había dejado como base. Barcelona fue el puntapié inicial que abrió todo tipo de duda sobre el lazo que llevaban, quién era el culpable (en caso de que haya vínculo roto) y a qué se debía todo esto. Sin embargo, la campaña que arrancaba con la ilusión de obtener la Supercopa de España, terminó con la decepción de perder el título de Liga de local frente al Atlético de Madrid en la última fecha, lo que provocó la reuninca inmediata del "Tata".

Esa razón marcó la salida del DT en tan solo un año. Pero... estamos hablando del mejor jugador del mundo que siempre aspira a más y jamás bajó sus brazos. ¿Era para tanto o había más en el medio?

Martino jamás se hizo cargo de esa frase que el vestuario reproducía constantemente. Por ende, es que se niega que haya un mal vínculo entre ambos. Aunque, "el que las hace, las paga", dice la reconocida frase. Por eso, el 2019, y la disputa de su relación, quedó marcado luego de que el "Tata" no haya elegido al campeón mundial en el premio The Best de la FIFA. "Messi no tuvo el año para estar entre los mejores", argumentó en un canal de deportes "TUDN MEX" dando sus votos a Van Dijk, Frenkie de Jong y Eden Hazard.

La hora de la verdad

El turno de Martino llega para dar que hablar: asumió la responsabilidad de hacerse cargo de un equipo que solo ganó 5 de los 18 partidos que fueron disputados, los cuáles los últimos 7 no sumó ningún punto. Los objetivos en mente son los que determinaron su decisión: con 16 jornadas por delante, las tres primeras sin la presencia de Messi, confiar en la clasifiación del Inter para el Play-off se aventura harto improbable. Por lo cual pretende centrarse en la Leagues Cup que le otorgue un pasaje para la Liga de Campeones de la Concacaf 2024, donde se enfrentará a Atlanta United FC y Cruz Azul, rival que se espera para el debut de Leo.

Es por ello que, el "Tata" pondrá primera en su nuevo equipo que será el segundo de la MLS, cinco años después de haber sido campeón al mando de Atlanta y tras su paso por la Selección de México hasta el Mundial de Qatar.

Lo último a saber, y más interesante, es cuándo debuta La Pulga. El 21 de julio es la fecha estipulada, mientras que la firma de su contrato será ni bien finalice sus vacaciones en familia, que comenzaron el lunes.

Luego de conocer el momento exacto, y después de nueve años, el Tata Martino y Leo Messi volverán a trabajar juntos en el Inter Miami. ¿Cómo será el encuentro? ¿Habrá piedad?

