scioli pesce guzman.jpeg Scioli, Pesce y Guzmán se reunieron para coordinar medidas destinadas a preservar las reservas.

Sea cual haya sido su origen, la corrida repercutió rápidamente en las cotizaciones de los dólares alternativos, que en los últimos días tocaron techos históricos, aunque no se mantuvieron allí. El dólar 'blue', por caso, llegó hasta los $224, pero cerró la semana en $216. Para calmar al mercado, estimular la permanencia en pesos y obtener financiamiento Guzmán convalidó una tasa más alta y plazos más cortos en la última licitación Letras del ministerio de Economía. Pesce, desde el BCRA, hizo lo propio elevando los retornos para los plazos fijos. Que la inflación haya ascendido al 60% en los últimos 12 meses también le dio envión a la medida. Ambos funcionarios, en tanto, habrían mantenido contactos con grandes tenedores de bonos en pesos para convencerlos de los pasajero de la volatilidad y de la conveniencia de no desarmar posiciones que estimulen una corrida cambiaria. Un mayor ritmo de devaluación diaria y un aumento del control sobre el comercio exterior completarían esta barrera contra el drenaje de divisas. El cambio de la conducción de la Dirección General de Aduanas sería una medida en ese sentido. Un hombre de Sergio Massa asumirá el 01/07. Esto que es leído como un avance el presidente de la Cámara de Diputados en la economía coincide con nuevas versiones del alejamiento de Guzmán.

Nuevos ricos

La restricción externa tiene como principal arista la cuestión energética. Son las abultadas importaciones de gas y combustibles para la generación eléctrica que paga el Estado a través de Enarsa las que consumen ingentes cantidades de dólares. Y todo tendió a empeorar cuando la invasión de Rusia a Ucrania disparó los precios internacionales de los hidrocarburos. Esto tiene su correlato en los subsidios que desembolsa el mismo Estado argentino para mantener en determinados valores los precios internos de los servicios de gas y electricidad. Al mismo tiempo, la meta fiscal pactada con el FMI requiere disminuir esas subvenciones. El Gobierno aplicó este mes un nuevo aumento de tarifas con ese fin y oficializó el viernes la segmentación para reducir el universo de subsidiados. Con esa política, habrá una porción que deberá pagar la tarifa completa. "Para subsidiar a los que lo necesitan soy el primero en levantar la mano, pero subsidiar a los ricos no. Que los ricos paguen lo que tienen que pagar y demos a los más vulnerables lo que necesitan", declaró Alberto Fernández sobre la segmentación. "Ricos" en el léxico del Presidente se refiere a una familia con un ingreso total mensual que en mayo fue equivalente a $333 mil, según lo que se desprende del decreto regulatorio. Ahora en la Argentina son "ricas" las familias cuya suma de los ingresos de sus integrantes no puede comprar un auto de menos de una década de uso. Un extraño caso de movilidad social ascendente.

Insólito

Son expresiones insólitas de un Gobierno que está lleno de ellas. Ya es bastante inusual que el jefe de los espías, Agustín Rossi, se pasee por los medios de comunicación dando opiniones políticas. O peor aún: que el responsable de la Inteligencia del país, por el que debería pasar información precisa y veraz, haga "deducciones" por televisión sobre un caso que genera un mar de confusión, como lo es el del avión con tripulantes venezolanos e iraníes que no puede despegar de Ezeiza. En el Gobierno insisten en que no se encontraron irregularidades en el arribo del Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur. Sin embargo, hubo premura de un sector del oficialismo en ligar cualquier sospecha con Mauricio Macri. Pero Alberto Fernández se horrorizó de que la oposición quisiera "mostrar algo oscuro que no es". Una impostura tan inverosímil como la de Cristina Kirchner a partir de la la decisión del Reino Unido de extraditar a Julian Assange, quien reveló numerosos cables reservados del gobierno de USA. La Vicepresidente se rasgó las vestiduras en defensa del periodismo de investigación. El mismo que desacredita cuando la investigada es ella misma.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1538160382879088641 La decisión de habilitar la extradición de Julian Assange no solo pone en peligro su vida sino que además marca un precedente alarmante para todos los y las periodistas del mundo que investigan y buscan la verdad: disciplinamiento periodístico para todos y todas. pic.twitter.com/FHVhv7Ewen — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 18, 2022

CFK, en cambio, no se expresó aún sobre la firma entre Enarsa y Techint del contrato de provisión de caños para la construcción del gasoducto 'Néstor Kirchner'. En su discurso de Tecnópolis el mes pasado, la Vicepresidente había reclamado que el Presidente "use la lapicera" para forzar a la firma de la familia Rocca a que las chapas con la que se fabricarán los caños se laminen en la Argentina para que no se vayan US$200 millones de las reservas por importaciones. Esa inquietud, que desencadenó la renuncia de Matías Kulfas, sin embargo fue desatendida por la empresa de energía que maneja La Cámpora, ya que convalidó que los laminados se fabriquen en Brasil. Agustín Gerez, presidente de la compañía estatal, confirmó además que el BCRA le autorizó a Techint el acceso a las divisas para la importación de bienes. Geréz, a su vez, protagonizó un raid mediático en el que celebró que Kulfas haya negado en tribunales conocer irregularidades en el proceso licitatorio como deslizó en el off the record que terminó en su expulsión del Gobierno. El juez Daniel Rafecas, cuyo pliego para Procurador General duerme en el Senado, cerró la causa en los últimos días. Alberto Fernández debe haber respirado aliviado: no sólo se despejarían sospechas sobre una obra que considera fundamental, sino que también vio justificada la rápida expulsión de su antigua mano derecha en temas económicos.

