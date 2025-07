Fiebre del Sábado por la Noche: Mucho bolonqui en cierre de listas de candidatos

Live Blog Post

Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, es cabeza de la 5ta. Sección Electoral de LLA en Provincia.

Guillermo Montenegro:

Dado que el peronismo kirchnerista liderado por Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa está unido y con más ganas que nunca de quedarse atrincherado en la Provincia de Buenos Aires hemos logrado una alianza conjunta con La Libertad Avanza y el PRO.

La gente nos pidió la unidad antikirchnerista y estamos a la altura de las circunstancias. Tenemos el objetivo claro y común, arrasar en las urnas y dejarlos hechos migajas.

Yo fui uno de los que promovió este acuerdo y debo agradecer el enorme trabajo hecho por parte de Cristian Ritondo y Diego Santilli en particular -y los dirigentes del PRO en general- con todos los integrantes y referentes de La Libertad Avanza.

Sus ideas y su trabajo los comparto. Gobierno Mar del Plata hace casi seis años con los mismos ideales -trabajo genuino, libertad a los privados, orden de las cuentas públicas, respeto a las Fuerzas, orden del espacio público, anti mafia, anti usurpaciones- sufriendo una discriminación atroz por parte del Gobierno de Axel Kicillof y aguantando todos los embates. Hay que ponerles un freno y lograr cambiar la Provincia de Buenos Aires.

La importancia de Mar del Plata y de todo todo lo que representa nuestro interior la vi reflejada con la propuesta que me han hecho de encabezar como senador la 5ta sección electoral. Con humildad y dejando todo tipo de comodidad, acepto. Daré todo con tal de cambiar esta Provincia y sacarla de las garras kirchneristas.

Esto no es una pantalla. Estoy criando tres hijos chicos en mi ciudad. Por eso, podría jugarme a la cómoda y ser testimonial, sin mover un dedo y quedarme tranquilo en la banca de intendente hasta el 2027. Esa sería la estrategia de la casta peruka retorcida. Yo no soy eso. Estuve y estoy donde me lo demandan las circunstancias, donde más me necesiten y donde más pueda empujar con tal de que todos los que bancan delincuentes sean, por fín, destruidos.