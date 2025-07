Fiebre del Domingo de Madrugada: A las 3:30 Fuerza Patria anunció Gabriel Katopodis /Veronica Magario

Live Blog Post

Fuerza Patria muy complicada

Adrián Murano desde @adrianmurano: Récord de listas cortas, show de portazos y tendal de heridos. Se viene dando la lógica en el cierre de PBA.

Gimena Fuertes desde @gimenafuertes: Reunión de Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa en La Plata ahora. No se estarían poniendo de acuerdo en varios distritos del interior de la provincia.

Newstad desde @Newstadok: #URGENTE PRIMICIA EXCLUSIVA DE NEWSTAD Ruptura en el PJ bonaerense: Kicillof le declaró la guerra a La Cámpora y Massa. Carli Bianco confirmó que se cayó el acuerdo de unidad bajo Fuerza Patria y ordenó armar listas propias sin camporistas ni massistas en los distritos.

Ibañez desde @ibanezsoy:Reunión de nueve negociadores de Fuerza Patria. Todo tenso. Cuentan que Massa gritó: “sino hay unidad no vamos a poder caminar por la calle. Nos van a putear los nuestros”. Promesas cruzadas de retomar el acuerdo.

Sebastian Dumont desde @tomy2430: A ver. Solo por haber cubierto muchos cierres de listas, les digo que la presión de mandar a armar listas locales en todos lados que sale de la gobernación es una muestra más de la presión en la negociación. Difícil que la sangre llegue al río. Veremos.

Marcelo Puella desde @puellaok: Es importante saber que en el PERONISMO no se sacan los pies del plato. Si tres dirigentes de Fuerza Patria no pudieron ponerse de acuerdo para cerrar una lista de UNIDAD cuando el enemigo está en Balcarce 50. Quiere decir 2 cosas, o no entendieron nada o no pueden manejar una lapicera. Conducir es persuadir, no mandar. Fin.