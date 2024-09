Viaje de egresados para el olvido: La empresa que enfrenta graves acusaciones por negligencia

Al ser interrogada sobre las razones por las cuales el transporte no llegó al establecimiento educativo, la respuesta fue tan sorprendente como inquietante: "Porque estaban los medios. No llegaron al colegio porque estaban ustedes. Ya lo sabían eso y saben de nuestro enojo".

Ante estos dichos, la empresa responsable, Maxdream, quedó en el ojo de la tormenta. Según los testimonios, los problemas comenzaron mucho antes del regreso. "Ya dejaron cinco chicos fuera del previaje. Fueron una serie de sucesos de incumplimientos", denunció la madre entrevistada, añadiendo: "Viajaron 60 chicos en un micro que tendrían que haber venido en un avión porque el viaje estaba pago. Se excusaron con la historia del paro de Aerolíneas. El paro estaba levantado. Ellos deberían haber llegado el domingo. Se agarraron de eso para, supongo, ahorrarse unos mangos".

image.png

El relato de los infortunios vividos durante el trayecto

"El viaje terminó demorando 30 horas. Los chicos con 39 grados de fiebre, pibes que convulsionaban, sin medicación, con una persona que se supone que es médica, pero no nos pueden decir ni su matrícula, ni su nombre, ni nada. Se acaba de bajar, los dejó. Los dejaron los coordinadores. No nos atendían el teléfono", continuó la madre, describiendo un escenario de negligencia y abandono.

La situación alcanzó niveles alarmantes incluso antes de iniciar el regreso: "Los echaron del hotel porque básicamente mandaron un mensajito diciendo 'tienen que dejar el hotel, no vamos a ofrecer otra solución que no sea vuelta por vía terrestre', esa fue toda la respuesta. Nos dejaron las valijas en el medio de la calle", culminó diciendo.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de una regulación más estricta en la industria de los viajes estudiantiles. Lo que debería ser una experiencia de disfrute se convirtió, para estos jóvenes, en una lección sobre la falta de responsabilidad corporativa.

Es fundamental que las autoridades competentes investiguen a fondo este caso y tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

