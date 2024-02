Vía Ritondo, el PRO reafirma que será aliado de Milei en el Congreso

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/cristianritondo/status/1762894980564074710&partner=&hide_thread=false Con el Presidente @JMilei. Tenemos la oportunidad histórica de realizar los cambios rápidos y profundos que Argentina necesita para volver a ser un país normal. El momento es ahora. pic.twitter.com/xlxry3xGrx — Cristian Ritondo (@cristianritondo) February 28, 2024

Así las cosas, con esa imagen el jefe del bloque ratificó entonces el apoyo estratégico del PRO en el Congreso hacia Javier Milei, aunque por ahora ese respaldo no significará una fusión, ya que desde el partido amarillo consideran que "el PRO tiene identidad propia" y no ven viable una alianza oficial resumida en un solo bloque interbloque en el Congreso "al menos por ahora".

De todos modos, las reglas del juego no cambian mucho y las adhesiones que tiene o no Javier Milei en Diputados no cambian demasiado. Ya que el PRO fue el único bloque de la Cámara Baja que acompañó todos los artículos de la Ley ómnibus. Es decir, ya vienen trabajando de forma conjunta respecto de la política parlamentaria.

Milei se reunió con sus diputados

Es importante destacar que este miércoles 28/02 el Presidente también se reunió con los diputados oficialistas en la Casa Rosada.

En ese encuentro con los legisladores, Javier Milei hizo un exhaustivo repaso sobre la situación económica del país, respondió preguntas e inquietudes a sus legisladores y confirmó la disputa contra los gobernadores y aquellos dirigentes opositores que no apoyan los cambios que, a su modo de ver, son necesarios para que el país "salga adelante".