Ser madre mediante trasplante de útero está cada vez más cerca en Argentina

image.png Un grupo de ginecólogas quieren traer a Argentina una novedosa cirugía para que mujeres puedan ser madre a través del trasplante de útero.

Una de ella es Leticia Solari, ginecóloga de Rosario, especializada en medicina reproductiva, quien explicó, en conversación con LT8, que las "pacientes, para lograr el embarazo, tienen primero que haber hecho un tratamiento de fertilización asistida" para preservar los embriones. Solari contó que para poder quedar embarazada, esos embriones luego se van a transferir a este útero trasplantado.

En cuanto a las características que la donante debe tener, la ginecóloga dijo que lo "más importante es la salud de los vasos, de las arterias y las venas de ese útero". Luego, Solari indicó que la donante debe tener "no más de 55 o 60 años, sin factores de riesgo que puedan alterar esos vasos" como la diabetes y la hipertensión.

"Es muy parecido al trasplante renal", contó la doctora para explicar que "por el tipo de órgano que es" tiene que haber una compatibilidad entre la donante y la receptora del útero. Por estas características es muy común que el trasplante se realice de madre a hija o entre hermanas, como fue el caso que Solari presenció en São Paulo.

"La ventaja que tiene esto es que es un órgano no vital. Entonces, la única función que cumple el útero es permitirnos gestar", detalló Solari. En este sentido, la doctora agregó que no tener el útero no le genera ningún problema en la salud de la persona que donó, e incluso si es una mujer joven no se le sacan los ovarios.

Sobre la efectividad de los casos, Solari explicó que de "más de 100 trasplantes hechos en el mundo de donantes vivos y donantes cadavéricos" hay más de cincuenta niños nacidos en todo el mundo. Además, en los casos de donantes vivos, "más del 90% de los casos han logrado la tasa de efectividad".

En Argentina el INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) solo avala la donación de órganos en vida para los mayores de 18 años. Para parientes consanguíneos o por adopción, la ley permite hasta el cuarto grado, cónyuges, o personas que mantengan una unión convivencial.

Solari detalló que el trasplante de Brasil fue el tercero que ellas y sus colegas presenciaron para capacitarse. Por eso, la doctora comentó que esta semana presentarán "el proyecto al INCUCAI para su aprobación" y poder traer ese tratamiento a Argentina.

