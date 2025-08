Imprentas y mayúsculas de Milei: Un filtro con el destinatario

Esta clase de tipografía escogida a menudo no conecta con el destinatario, es como un antifaz del Carnaval de Venecia ya que se enmascaran posibles sentimientos en el mensaje. En el caso de la letra imprenta mayúscula se observa que prefiere no utilizar la cursiva, donde se exponen muchos más rasgos de la personalidad de quien escribe. Esta clase de tipografía escogida a menudo no conecta con el destinatario, es como un antifaz del Carnaval de Venecia ya que se enmascaran posibles sentimientos en el mensaje. En el caso de la letra imprenta mayúscula se observa que prefiere no utilizar la cursiva, donde se exponen muchos más rasgos de la personalidad de quien escribe.