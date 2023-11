La insólita respuesta de una piquetera al ser consultada por qué marchaba

Cuando la periodista le preguntó que pretendía, la entrevistada manifestó: "Que aumenten más el cupo. No sé. Algo así. No sé, ni enterados estamos nosotros". Posteriormente, al ser consultada sobre qué creía qué iba a ocurrir tras el reclamo manifestó: "No sé que va a pasar. Ni idea. Yo de eso no sé nada. Pero bueno, me gustaría trabajar. Yo quiero trabajar".

Qué reclaman las organizaciones sociales

A partir del mediodía el Polo Obrero y otras organizaciones sociales que forman parte de la Unidad Piquetera se movilizaron al Ministerio de Economía.

Durante la mañana habían marchado hasta la cartera de Desarrollo Social, en pleno centro porteño, con el fin de reclamar el pago de un aguinaldo de fin de año, que se garanticen alimentos para diciembre y además un aumento de los programas sociales "equivalente a la inflación".



El dirigente social Eduardo Belliboni que formó parte de la movilización aseguró que "se trata de reclamos pendientes al Gobierno nacional". "Son temas muy delicados y muy importantes para nuestros compañeros como la comida para fin de año, los refuerzos alimentarios para los comedores populares, las herramientas y materiales para dar continuidad al trabajo de las cooperativas autogestionadas y de los emprendimientos productivos que tienen las organizaciones", sostuvo.



Es preciso recordar que hace algunos días atrás José Luis Espert consideró que el líder piquetero "debería estar preso". "Todas estas lacras ya están avisando, aún cuando Milei todavía no asumió, que van a prender fuego el país si tocan sus privilegios", dijo.

