Por su parte, Ritondo, titular de la bancada del PRO, reconoció que desde la oposición entienden “la responsabilidad que implica el pedido de un juicio político” pero aclaró: “Creemos que el Presidente intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un Poder que debe ser independiente”.

En ese sentido, mencionó que el artículo 53 de la Constitución permite pedir una medida del estilo: “Lo vamos a presentar por medio del interbloque de Juntos por el Cambio”, detalló.

“El Presidente debe entender que vive en un Estado de derecho y tiene que aceptar la decisión de la Justicia. No puede indultar a la Vicepresidenta porque la sociedad argentina no tolera más la impunidad”, agregó Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.

Y completó: “Ojalá que la Vicepresidenta entienda que los actos que cometió son delitos y tiene que aceptar los tribunales de la Constitución porque sus conductas estaban previstas como delito”.

A su turno, Margarita Stolbizer llamó a la “concordancia y la paz” y recordó que el fiscal Luciani “cumple con su papel y su rol” en la causa de Vialidad.

Ricardo López Murphy, en tanto, consideró que "ayer se pasaron todos los límites tolerables" y que por eso ahora sí decidió firmar el proyecto de pedido de juicio político.

Cabe recordar que Diputados de JxC ya habían presentado, hace dos días, otro pedido de juicio político contra Alberto Fernández por el comunicado emitido por el Gobierno nacional condenando la "persecución judicial y mediática" contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En tanto, el pedido de juicio político presentado hoy es debido a las declaraciones que hizo Alberto Fernández anoche en una entrevista por TN. El conductor Edgardo Alfano le consultó sobre su parecer de que la Corte solicitara, ante el recuerdo de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que se reforzara la seguridad sobre jueces y fiscales.

En primera instancia, el Presidente evadió la pregunta, y retomó sus críticas sobre Diego Luciani: "Yo, honestamente, lo que le regalaría son unos tratados sobre derecho penal. Porque por mucho que grite 'justicia' o 'corrupción' dijo un sinfín de disparates jurídicos". Sin embargo, luego sostuvo, casi sin pensarlo: "Realmente, alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman... Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani".

Esta mañana, Alberto dijo que sus dichos fueron "tergiversados" y que "la pregunta no fue sobre la seguridad de los fiscales, la pregunta fue si yo temía que a los fiscales les sucediera lo mismo que a Nisman. Y como la pregunta hablaba de Nisman particularmente, contesté lo que creo: Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con el fiscal”.

“Si la pregunta era '¿Cómo se preocupa usted por la seguridad de los fiscales?', yo hubiera dicho: 'En mi gobierno no amenazamos, ni perseguimos, ni operamos sobre fiscales ni jueces y por lo tanto nadie debe sentirse en riesgo'”, continuó el mandatario en diálogo con Roberto Navarro.

“Apareció el nombre de Nisman porque fue parte de la pregunta concreta. '¿No tiene miedo de que le pase lo mismo?', me preguntaron y me sorprendió; ¿qué tiene que ver Nisman con todo esto? Pero bueno: no, yo no tengo ningún temor que pueda pasar esto”, advirtió.

--------------

Más contenido en Urgente24:

Cristina y el "temor a Dios", según The Economist

Apareció Pepín y le recomendó protección internacional a CFK

La 'herencia' de Béliz que traba los planes de Sergio Massa

Furor por pasajes a Uruguay a mitad de precio