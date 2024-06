Javier Milei y "la bandera idolatrada"

Embed Así sonó "Aurora" en el Monumento a la Bandera, donde Javier Milei, Maximiliano Pullaro, Pablo Javkin y una multitud se reunieron a izar la insignia patria y entonar los versos de la icónica "Canción a la bandera" https://t.co/enTT2FxiYA pic.twitter.com/vv6MPbOdPK — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) June 20, 2024

En un momento usó el ejemplo del marxismo: la libertad se ejerce. Según se entienda. Oír, lo que se dice escuchar y entender no sucedió, no lo oyeron usar al Partido comunista y su Manifiesto porque las pocas fuerzas de una centro izquierda diezmada (Rosario es claramente de centro y de centro derecha) no llegaron a manifestarse con mucho fervor. Y desde el comienzo, diciembre 2023, la izquierda empobrecida y desfalleciente ha decidido no escuchar ni entender a Milei.