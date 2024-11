Javier Milei, ganador de la elección en USA con Donald Trump

El escenario por delante se plantea hasta favorable para la prometida y no concretada 'dolarización', que precisa el apoyo del Gobierno estadounidense, tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

Sin duda que esto se reflejará el miércoles 06/11 en los mercados financieros, con otra baja del riesgo país argentino por demanda de sus bonos públicos.

Santiago Montoya

Es cierto: es todo pura especulación porque en concreto no hay ninguna promesa. Pero es cierto que Trump ha reivindicado a Milei durante la campaña electoral estadounidense, quien hizo mucho más que Mauricio Macri, un gran beneficiario del favor de Trump porque la Casa Blanca en aquellos días movilizó al FMI para prodigar recursos que deberían haberle permitido la reelección a Macri, pero éste los dilapidó, dejando como herencia el endeudamiento.

El triunfo de Trump obliga a la Argentina a resolver quién será su próximo embajador en USA porque Washington DC está vacante desde que Gerardo Werthein asumió en la Cancillería argentina.

Por cierto que el afán de Milei por llenar la vacante provocada por el intempestivo despido de Diana Mondino no reparó en si Werthein tiene o no alguna cercanía con Donald Trump. No faltan quienes le adjudican un CV demócrata.

En el caso de la embajada se escucha el nombre de Santiago Montoya, quien instalado en Miami (Florida, USA), estableció una relación muy intensa con el círculo más estrecho de Donald Trump.

Israel

Un caso interesante será el descubrimiento de que hoy Donald Trump no necesariamente equivale a Benjamin Netanyahu, y los saben los árabes estadounidenses que votaron por Trump.

La apuesta de Trump en Medio Oriente fueron los Pactos de Abraham, que es la normalización diplomática, financiera y comercial entre todos los países de la región, para contrarrestar la influencia del eje China - Rusia. La forma en que Netanyahu ha gestionado el conflicto no le conviene a Trump, quien no tendrá la debilidad de la Administración Joe Biden.

Hasta ahora, Javier Milei simplifica la situación imaginando a USA + Israel como un eje sólido, y esto fue ratificado en la expulsión de Diana Mondino.

Será un tema para seguir con interés porque, en definitiva, Israel no es sólo Netanyahu, aunque así lo crean algunos mileístas.

Es de esperar que la identificación exterior argentina sea con Trump, quien no ha mostrado hasta ahora un diseño para América Latina pero sabe que tiene en Milei un punto de apoyo y la Argentina sigue siendo un escenario interesante en la región.

--------------------------------

