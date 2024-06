Javier Milei abre el paraguas: "No habrá déficit cero en junio"

"No voy a entregar el déficit cero de ninguna manera y si buscaran el mecanismo para seguir rompiendo el déficit fiscal, voy a seguir bajando el gasto público hasta que le duela a la política", afirmó. Y reiteró que va a "vetar todo" (aunque Urgente24 ya advirtió que con 2/3 del Legislativo, no hay veto que valga de Javier Milei...).

"La economía está rebotando y va a rebotar fuerte, si a pesar del ajuste más grande de la historia de la humanidad mi imagen sigue estando como cuando asumimos, y si fuéramos a una elección general ganaríamos por escándalo, es porque la casta tiene miedo y tiene tanto miedo que lo único que hacen es querer sabotear a este gobierno", argumentó.

También responsabilizó a los legisladores por la suba del dólar de los últimos días. "El dólar es un precio más de la economía. ¿Por qué sube el dólar? ¿Hay lugar para que caiga la demanda de dinero? La verdad que no. ¿Tiene que ver con la oferta? No, si no estamos emitiendo. Básicamente pasa por culpa de los degenerados fiscales que están en el Congreso", sentenció Javier Milei.

"Estamos muy tranquilos a pesar de lo que pasa en el mercado de cambios, donde algunos aprovechan para hacer predicciones apocalípticas. Pero esto se va a acomodar. A los pasivos remunerados los tenemos contra las cuerdas y eso es importante porque mientras suceda, al no tener déficit ni necesidad de emitir, cuando arreglemos los puts vamos a estar en condiciones de levantar el cepo. El riesgo país está en 1500 pero créanme que lo vamos a derrotar también", apuntó.

