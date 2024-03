Horror en Córdoba: Graves sospechas por el caso del freezer

Policía de Córdoba 5P.jpg Córdoba y un caso que gira.

Córdoba y el horror

Según la abuela, quien encontró al niño, la noche transcurrió normalmente. A la hora de dormir, notó un ruido que la condujo directamente al freezer que no solía estar prendido.

“Sentía que estaba prendido el freezer, lo desenchufé. Prendí la luz, para ver qué podría haber en el freezer, ya que capaz mi hermano había puesto algo. Tenía una mantita y una mochila en el freezer; no me llamó la atención. Abrí el freezer y vi a esta criatura ahí. No sabía qué hacer. No me explicaba porque él estaba sentado, bien acomodado y no me daba explicación. Lo quise reanimar”, comentó la mujer a El Doce.

Para la abuela y también para su hija, el menor podría haber sido asesinado por un tío abuelo que recientemente había llegado desde España. “Ha venido en octubre y hace como cinco meses que está (en la casa). Vino de España porque mi mamá (la mujer que falleció el mismo día que el niño) estaba con una insuficiencia renal y él estaba obsesionado con mi madre: le decía que era una mala madre”, comentó la madre del pequeño.