Espanto y misterio en Córdoba: Niño muere en un freezer

Según la mujer, notó que el menor no estaba en su cama alrededor de la 1 de la mañana. “Como a la 1 de la mañana me levanto a bañar por el calor sofocante que hacía, me levanto, salgo del baño, mi mamá pensaba que el aire estaba prendido y se encuentra con que estaba mi hijo en el freezer con espuma en la boca, y lo encuentro ahí que estaba en una situación muy mala y lo llevamos automáticamente pero le agarró un paro y no pudimos hacer más nada”, señaló la madre del menor a Mitre Córdoba horas después del hecho.