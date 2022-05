Horacio Rodríguez Larreta posiciona a Martín Lousteau 2023

Ahora bien, los rumores de último momento dejan trascender que el expresidente Mauricio Macri se mostró un tanto reacio a la idea de la unidad per sé porque considera que eso no garantiza ni el triunfo ni una gestión óptima, deslizando otra vez que su pésimo gobierno no fue por falta de muñeca política y plan integral sino por las internas de Cambiemos, además del kirchnerismo y los argentinos.

Es curioso porque ahora amenaza con presentarse en las PASO, aunque las encuestas lo entierran políticamente cada vez más, y busca poner otros actores sobre la mesa. Por caso, la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel.

