Horacio Rodríguez Larreta se ilusiona con ser presidente

El jefe de Gobierno porteño enumeró una serie de medidas en caso de ser presidente. En esta línea indicó la importancia de hacer una reforma laboral y previsional. Según él, la próxima gestión del Gobierno nacional debe formular y luego aplicar una “transformación enorme”. En esta línea manifestó la necesidad de avanzar en reformas estructurales.

Captura de pantalla (23).png El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta y el periodista Eduardo Feinmann.

También señaló que en caso de ser mandatario del país uno de los desafíos más difíciles que tendría sería bajar la inflación. “Es un tema complejo. No hay un slogan. Si la Argentina no crece, no hay salida; hay que volver a crecer, a generar inversión, reglas de juego claras, que se produzcan. Bajar la inflación requiere un plan integral. No podemos tener más déficit, no podemos gastar más de lo que tenemos”.

Habló también de que replantearía el sistema jubilatorio para que el equilibrio fiscal sea “sostenido en el tiempo” y el sistema laboral porque está muy atrasado alegando que actualmente no existen trabajos estables en el país.

Larreta a lo largo de la entrevista mostró su lado menos moderado y no dejo de criticar a Cristina Kirchner y sus adeptos, destacando, por ello, la relevancia de modificar el sistema federal de la nación: “El kirchnerismo concentró muchísimos poder y recursos en el gobierno nacional, para tenerlos agarrados a todos. Hay gobernadores que parecen delegados del gobierno nacional más que gobernadores de una provincia autónoma”.

Asimismo dijo que el problema de todos los gobiernos argentinos es no continuar con políticas de la gestión que la precede. “En Argentina parece que cada presidente es un fundador”, expresó. Por último, sostuvo que las mayores respuestas a las crisis actuales descansan en la educación.

La confirmación de Larreta como candidato a presidente para las elecciones del 2023 se suma a la lista de varios referentes de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, Gerardo Morales quienes también defendieron la posibilidad de competir en unas amplias PASO.