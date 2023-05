Live Blog Post

Rial contó que se sintió morir

Durante su testimonio, una de las cosas que más llamó la atención fue cuando contó cómo se sintió estar muerto, a lo que respondió que “la muerte no es dolorosa, es un lugar cálido. El dolor es el que dejás pero le quiero decir a todos que es un momento glorioso, es cálido, es lindo, te atrae, te lleva. Escuché la voz de mi nieto que me decía ‘dale tata, dale’. Yo lo escuchaba y me desesperaba”.

Agregó que intentaba moverse y hacer contacto con la enfermera. “‘Estoy acá, no me dejen ir’, fue lo que trataba de decir pero no podía”.