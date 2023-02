En cuanto a sus propuestas, y consultado sobre qué haría con quienes intermedian con los planes sociales, el presidente de la UCR aseguró que, de ser electo presidente, hará "un gran cambio". "Ordenaría el Estado, hay que ordenar el Estado, esto es la economía del Estado y la vida cotidiana de la gente, que es lo que hice en Jujuy. Jujuy es una provincia chica pero teníamos problemas de una dimensión nacional", aseguró.

Y completó su propuesta: “Primero la macroeconomía, este gobierno ha aumentado el déficit de las empresas públicas de 1700 millones de dólares que dejamos en diciembre de 2019, a 5300 millones, solamente ahí más de 3000 mil millones de dólares. En energía el déficit en 2019 era de 4000 mil millones de dólares y este fin de año ha cerrado en 13 mil millones. Solo en esas dos cuentas han aumentado casi 13 mil millones el déficit, por eso faltan dólares en el Banco Central. Hay que ordenar la macroeconomía, pero también de la misma dimensión de tener un programa monetario, fiscal, de política de tipo de cambio, hay que poner en marcha un programa productivo que genere trabajo, como lo estoy haciendo en Jujuy”.

Desafío a Manes

Sobre la interna radical, donde Morales preferiría ser el único candidato de la UCR, Morales hizo referencia a las aspiraciones de Facundo Manes y cómo resolver esa disputa: “En mi opinión esa cuestión habría que resolverla antes, yo he propuesto una interna abierta o cerrada con Facundo, lo que él quiera. Me parece que el radicalismo tiene que unificar su candidato a presidente. Voy a volver a insistir a los organismos partidarios para que se convoque a una interna abierta y simultánea, voy a mandar un escrito donde pido que contesten por escrito la organización, la estructura partidaria, y el propio Facundo Manes, si está dispuesto o no, porque en la medida en que participemos en las PASO dos candidatos por el radicalismo le estamos haciendo el juego a los candidatos del PRO, más allá de que luego generemos fórmulas cruzadas para garantizar un gobierno de coalición”.

“El radicalismo tiene mucho para dar, nos somos solo un partido parlamentario, somos un partido de gestión, gobernamos tres provincias, más de 400 municipios, y lo demostramos gobernando, con responsabilidad fiscal. En mi provincia hemos realizado una gran transformación, no hay ninguna provincia inviable en la República Argentina y creo que de la mano de recuperar la gran clase media argentina, hay que debatir el nuevo modelo educativo, como lo estoy haciendo en Jujuy, e ir hacia un modelo que ponga en valor los oficios: en cuarto y quinto año ya la demanda de los papás es que aprendan oficios. Tenemos que ir al modelo alemán o al francés, más allá de las escuelas técnicas, lo que hay que profundizar por los cambios tecnológicos que demanda el mundo es la formación para el trabajo. La clave del ascenso social no es solo la universidad, sino todo el sistema educativo, el modelo del bachiller y el comercial se han agotado”.

