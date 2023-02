'Wado' de Pedro clamó por CFK 2023 y apuntó contra Alberto

Asimismo, las palabras de De Pedro pueden entenderse como una réplica a las de Aníbal Fernández que había asegurado, días atrás, que "CFK no está proscrita" a modo de provocación a La Cámpora. Para él, la agrupación ultra K esta magnificando los hechos.

“No, no está proscripta. No está proscripta hoy, no está proscripta. Uno tiene que hacer, sí es claro, distinciones, porque cuando la definen de la manera que la definieron en una causa que no tiene ningún sentido, por supuesto que le restan oportunidad. Entonces, sí hacen daño a un candidato de esa manera. Lo puedo decirlo con mucha claridad, porque en el 2015 me lo hicieron a mí”.

Además de su cruce con Aníbal, la realidad es que hay una extrema tensión entre Alberto y Wado. El diálogo entre ambos en las últimas semanas, fue muy pobre. La interna del FdT estalló cuando se difundieron diferencias por un off the record difundido desde el entorno de De Pedro, en el que decían que Fernández ‘no tenía códigos’. Expresión fruto de su malestar por no haber sido invitado a un encuentro con el presidente de Brasil Lula da Silva, en el marco de la Cumbre de la CELAC.

Luego el mandatario le había respondido, consultado sobre su ministro del Interior, que sabía "quién podía gobernar y con quiénes no". Ahí nacieron los rumores que anunciaban la salida del gobierno de ‘Wado’, extinguidos luego del encuentro en la Quinta Olivos entre los funcionarios y la participación del último en la mesa partidaria. Pero ahora las peleas internas volvieron a ocupar la agenda del gobierno.

CFK 2023

En el encuentro en Moreno, el ministro del Interior volvió a clamar por la candidatura presidencial de Cristina pese a la negativa de la vicepresidenta tras ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

“Nos vamos a poner al hombro la campaña para que la compañera presidenta se pueda presentar si es que tiene ganas”. Y agregó: “Le vamos a pedir que se ponga al frente del barco, para que nos lleve a buen puerto y no a un faro, porque el faro es donde están las rocas”, manifestó ante jóvenes camporistas que vestían remeras con las iniciales CFK.

image.png Sigue el operativo clamor por CFK 2023.

La última oración se interpretó como una chicana al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta quién en su spot virtual en el que anunciaba su candidatura presidencial, asoció al faro como señal de guía y no como señal de peligro (su verdadero sentido náutico).

En el cierre volvió a insistir con la potencial candidatura de la vicepresidenta y cuestionó a quienes tratan de separarla políticamente de Néstor:

“Me preocupa que hablan de Néstor permanentemente queriendo separar a Néstor de Cristina. Tratan de separarlos, pero son lo mismo: son la AUH, son el Procrear, el Conectar Igualdad, la recomposición de la clase media más grande de la historia Argentina, son escuelas en el interior, son las computadoras, son la dignidad, el poder adquisitivo más importante de la región, son la recuperación del autoestima, son la idea de que podemos tener una Argentina pujante”.

