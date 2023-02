Protestas en Alemania contra la entrega de armas a Ucrania

Alice Schwarzer y Sahra Wagenknecht.jpg Sahra Wagenknecht y Alice Schwarzer.

Si bien la mayoría de los carteles en la protesta reflejaban posiciones tradicionales de izquierda, algunos participantes portaban pancartas con el eslogan “Americans go home”. Algunos llevaron banderas rusas.

Wagenknecht reclamó al Gobierno hacer una “oferta” a Moscú para reanudar las conversaciones de paz.

Otra de las organizadoras, la feminista Alice Schwarzer, dijo que era hora de mirar más allá de la izquierda y la derecha.

Ellas han lanzado un petitorio que afirma haber reunido más de 645.000 firmas.

Wagenknecht (izquierda) y Schwarzer.jpg Sahra Wagenknecht y Alice Schwarzer.

Otra encuestas

De acuerdo a la revista Der Spiegel, la mayoría de los alemanes cree que el gobierno alemán debería ser más activo en la promoción de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania: la encuesta de 5.000 casos fue encargada al instituto sociológico Civey por Der Spiegel .

Según el estudio,

63% está a favor de las negociaciones de paz,

21% no quiere que el gobierno alemán promueva las negociaciones de paz,

42% cree que el objetivo de Ucrania debería ser volver a las fronteras de 2014, cuando Crimea se reunió con Rusia;

33% opina que Kiev debería insistir en las fronteras que estaban antes del inicio de la invasión 2022,

17% cree que Ucrania debería hacer concesiones territoriales;

22% opina que Ucrania debería poner fin a las hostilidades lo antes posible.

Los manifestantes insultaban cada vez que se mencionaban el nombre de la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, quien ha respaldado firmemente la entrega de armas a Ucrania.

Demonstration-fuer-Verhandlungen-mit-Russland.jpg Una imagen de la manifestación que relató Die Welt.

Uno de los asistentes fue Konstantin Schneider, un académico de Berlín, quien dijo que entendía que los países de Europa del Este le tenían miedo a Rusia.

“Por supuesto que [el presidente ruso Vladimir] Putin es un idiota al atacar a Ucrania. Pero aún necesitamos encontrar nuevas soluciones [a la guerra] en lugar de decir rotundamente que no hay nada que negociar”.

El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo en una entrevista televisiva reciente que no ve una perspectiva para las conversaciones de paz en este momento.

“Necesitamos entender que el Presidente ruso actualmente acepta solo una forma de negociación, que es que [Ucrania] capitula incondicionalmente y logra todos sus objetivos”, dijo Scholz a la emisora pública ZDF.

En el mitin, Wagenknecht volvió a pedir que se detuvieran las entregas de armas a Ucrania. Se trata de "acabar con el terrible sufrimiento y la muerte en Ucrania", dijo Wagenknecht. Al mismo tiempo, se trata de hacer una oferta para negociar con Rusia, “en lugar de municiones, una guerra interminable de desgaste con armas siempre nuevas. Es importante evitar el riesgo de que la guerra se extienda a toda Europa y posiblemente al mundo. Este riesgo es malditamente grande".

Wagenknecht dijo que no se siente representada por el canciller Olaf Scholz, "quien inicialmente siempre duda y promueve la consideración y la cautela, pero luego se dobla regularmente frente a los tambores de guerra en su coalición y cruza una línea roja tras otra".

“Hoy, los políticos de nuestro país, que debe su reunificación a (Mijaíl) Gorbachov, quieren arruinar a Rusia”, dijo Wagenknecht, refiriéndose al expresidente soviético. "No queremos que los tanques alemanes disparen contra los bisnietos de esos hombres y mujeres rusos cuyos bisabuelos fueron asesinados brutalmente millones de veces por la Wehrmacht".

Ella se refirió al Ejército alemán en la 2da. Guerra Mundial.

Wagenknecht agregó que USA firmó contratos para fabricar municiones para “la máquina de guerra” durante muchos años. “Solidaridad significa trabajar por la paz y no por la guerra. No se necesitan tanques para eso, sino diplomacia, negociaciones y voluntad de compromiso por ambas partes. Por supuesto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también debe estar dispuesto a hacer concesiones. Ucrania no debe convertirse en un protectorado ruso."

Pero, ella recordó que según los informes, las negociaciones anteriores “obviamente no fracasaron del lado ruso”.