El PJ cordobés sigue testeando la fórmula para 2023

A pesar de la exitosa gestión municipal (en términos políticos), desde el seno del círculo de Juan Schiaretti (de donde salen generalmente), no surgen nombres que sean candidatos a quedarse con la ciudad, con la naturalidad que si lo hizo el ex intendente de San Francisco. Desde el PJ cordobés admiten que no se trabajó lo suficiente en la imagen de ciertos funcionarios que podrían haber generado espaldas para encarar la renovación.