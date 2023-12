“Fui de ministro y el trabajo es que al país le vaya bien y el presidente reelija. Cuando hablé de la reelección me trataron de albertista y traidor. Yo soy peronista. Cuando se empezó a ajustar me fui porque no iba a ser parte de un gobierno que ajusta”, dijo en medio de un encendido discurso, lleno de mucha autocrítica. Y en esa línea, opinó sobre el ex presidente Alberto Fernández: “Fue bueno en la gestión en algunas cosas y muy malo políticamente”.

Por otro lado, Ferraresi aprovechó la ocasión para dejar en claro que un sector del peronismo ya eligió a Axel Kicillof como su nuevo líder y potable candidato para las presidenciales del 2027.

“Axel resistió el embate de algunos que pretendían que no sea nuestro candidato a gobernador”. Y agregó: “Algunos decían que no tenía que ser candidato y ganó la elección de manera contundente”.

Sus dichos, por supuesto, fueron dardos dirigidos al presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, ya que su momento, previo a las elecciones presidenciales y de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner y Martín Insaurralde quisieron instalar la idea de Kicillof a la Nación para allanarle el camino al entonces jefe de Gabinete bonaerense, jugada política que finalmente, fracasó.

Es importante destacar que Jorge Ferraresi es uno de los cuatro intendentes que viene trabajando en favor de Kicillof junto a Espinoza, Julio Alak (La Plata) y Mario Secco (Ensenada).

“En el 2025 se empieza a construir el triunfo del 27 y necesitamos acompañar a Kicillof. Tenemos la necesidad de tener un gobierno que gestione como Néstor y Cristina. Vamos a recuperar una página que daremos vuelta”, sentenció.

"Perdimos credibilidad"

Por otro lado, Ferraresi admitió que con el Gobierno albertista, el peronismo perdió "credibilidad", valor que deben recuperar de la mano, según el intendente, de Axel Kicillof.

“La gente se cansó de nosotros, de lo que hacemos todos los días. Que decimos que vamos a transformar y cuando nos toca gobernar no transformamos nada”, disparó. Y agregó: “Llegamos hasta acá por las cosas que hicimos mal. Explicamos lo que iba a suceder si un gobierno así iba a asumir, pero nos faltó credibilidad”.

“En la lista había 200 personas y más de 100 no representaban a nadie y no tenían donde hacer un acto ni con quien hablar. Perdimos la capacidad de debatir por la imposición de ideas”, sentenció.