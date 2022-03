Live Blog Post

9:36 - Estafas bancarias: El periodista de Telefe, Adrián Puente, estalló contra los bancos

Tras un video en Instagram contra Visa y Banco Galicia, explicó porqué pidió una respuesta "antes de que la cabeza me detone":

"Mi caja de ahorro básica en la que me depositan los haberes me la vaciaron completamente. Me dejaron pelado. Exploto porque me doy cuenta que me están choreando desde diciembre, lo que pasa es que ahora lo hicieron a gran escala", comenzó en La Red.

"La que se dio cuenta fue mi hija porque no podía pagar y me doy cuenta que me vaciaron hasta la heladera", agregó.