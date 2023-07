Crimen de Joaquín: La madre duda del menor como asesino

Cuando yo empiezo a los gritos y mi marido a pegar piñas, como cualquier padre que se entera que su hijo se murió, lo que yo quería era matar…. Yo buscaba personas y empezaron a esconderse todos y cerrar las puertas… Quedamos solos con mi marido Cuando yo empiezo a los gritos y mi marido a pegar piñas, como cualquier padre que se entera que su hijo se murió, lo que yo quería era matar…. Yo buscaba personas y empezaron a esconderse todos y cerrar las puertas… Quedamos solos con mi marido

Luego Mariela agregó que comenzó a descender al piso inferior del establecimiento policial por las escaleras y les aflojo sus barandas dada la furia que transitaba, no sólo por la muerte de su hijo sino también porque en el proceso de búsqueda los “dejaron solos”.

“Voy bajando y veo a la señora del Sinaff (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) y le digo hija de puta, ahora apareces cuando mi hijo está muerto y deberías haber parecido desde el minuto uno en la puerta de mi casa, apoyándonos y brindándonos contención”, esbozó la madre de Joaquín, quien indicó que en ese preciso instante estaba declarando el amigo de su hijo y fue por eso que confesó.

Si vienen y me hacen escuchar su audio que dice que él lo mató ahí sí voy a creer… tengo muchas dudas… Ahora yo lo agarró con pinzas Si vienen y me hacen escuchar su audio que dice que él lo mató ahí sí voy a creer… tengo muchas dudas… Ahora yo lo agarró con pinzas

image.png Joaquín tenía 14 años

Luego el periodista Paulo Vilouta le consultó a Mariela sobre la principal hipótesis del móvil del crimen, que según el fiscal Walter Guzmán, tendría que ver con un enamoramiento de Leandro con Joaquín.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1676956603189448705%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false El desgarrador relato de Mariela, mamá de Joaquín Sperani



"Cuando me enteré, quería matar"

"El fiscal es un inepto"

"Tengo dudas de que él haya sido el asesino"



Cc @desayunook @PamelaDav #DesayunoAmericano pic.twitter.com/c6lWRbAlkL — América TV (@AmericaTV) July 6, 2023

“Lo que pasa que el fiscal es un inepto... Guzmán no servís como fiscal y voy por tu cabeza como la del Comisario y un montón que son responsables… Y voy por todos aparte de los que lo mataron… Por no tener empatía y no hacer las cosas bien”, contestó Mariela.

Y prosiguió: “El fiscal viene y me dice qué te hace pensar esto mientras me muestra la carcasa pintada del celular de mi hijo…Y me dice ¿vos pensás que Leandro tiene otra orientación sexual, no pensás que podría estar enamorado de Joaquín? Y yo le contesté que eso lo tiene que determinar un psicólogo y aparte Joaquín tenía su noviecita”.

“Quiero que investiguen a fondo, no vaya a ser cosa que Leandro y Joaquín hayan visto algo, o que Leandro lo entregó a alguien, o que mi hijo haya pagado por algo que vio, o que su amigo este pagando con su silencio por algo… Que no me vaya a enterar de eso porque ‘prendo fuego la ciudad’”, cerró.

Más contenido en Urgente24:

Sin colectivos: La UTA anunció un paro sorpresa de 24 hs

Google TV permite ver 800 canales gratis: El paso a paso

El Trece se va a pique: La renuncia que impacta al canal

La playa de Venezuela que está entre las mejores del mundo

Billeteras virtuales: Ahora se cobrarán impuestos a las transferencias