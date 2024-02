Cerraron una estación de subte por la invasión de bichos en CABA

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AlertasTransito/status/1761018765733445687&partner=&hide_thread=false #MOSQUITOS en el #SUBTE

Estación Piedras #LíneaA

Hoy temprano los trenes no se detenían en estación Piedras



Revisa el estado de todas las lineas de subtes en

https://t.co/ycICBdk0sH#AlertasTransito pic.twitter.com/t6PMt9PEYv — Alertas Transito (@AlertasTransito) February 23, 2024



El inconveniente no pasó desapercibido y en las redes sociales no tardaron en aparecer imágenes sobre el episodio que de inmediato generó repercusión en la sociedad. Varios usuarios aprovecharon la ocasión para apuntar contra Jorge Macri, Jefe de Gobierno porteño, mientras que otros se mostraron asombrados con la particular escena.