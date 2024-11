A Milei le valoran orden en la calle y baja de inflación: le cuestionan falta de lucha contra la corrupción

image.png Corrupción: la encuesta de Giacobbe muestra poco compromiso de Javier Milei para eliminarla

El segundo cuestionamiento que le hacen a los libertarios es el de no cumplir con el combate a las castas políticas, 48% en contra versus 18% a favor. A pesar de la narrativa gubernamental, es difícil ocultar que el ajuste brutal del primer año de gobierno cayó sobre los jubilados, los estatales, quienes tienen un empleo en negro y las provincias.

En tercer lugar, se marca como algo adverso la falta de reactivación de la economía: 44 puntos en contra 20 a favor.

Aún con los mencionados cuestionamientos, la imagen de Milei habría remontado en octubre de 2024 luego de venir en picada durante los meses de julio y agosto, especialmente.

image.png El presidente Milei mantiene aún alta aprobación en Argentina, según Giacobbe y Asociados

A pesar de lo apuntado, en materia económica, la receptividad no fue buena: quienes no ven cambios en su situación particular representaron un 23% y los que afirman que empeoró suman 38%. El balance es negativo.

image.png En Argentina, la mayoría aún "no ve" las supuestas mejoras económicas del modelo Milei

“Billetera mata galán”: los aparatos de prensa en Argentina

Cuando se hace una comparación entre el rendimiento en redes sociales de los dirigentes oficialistas y opositores las ventajas son sumamente nítidas a favor de Balcarce 50.

Los funcionarios de Balcarce 50 medidos en un muestreo de la compañía "Rating Streaming" tienen una presencia de 4 a 1 con respecto a quienes juegan en partidos refractarios hacia La Libertad Avanza.

La diferencia es de 37 millones de apariciones en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter de los “con peluca” contra casi 8 millones de menciones que reunen los “sin peluca”.

image.png En Argentina, por cada tuit opositor existen casi cinco tuits oficialistas

Osvaldo Jaldo el mejor, Ricardo Quintela el peor

Finalmente, un tercer trabajo estadístico referido a la dirigencia política nacional estuvo a cargo de la "Consultora CB".

El mismo sostiene que el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo (peronista pero cercano a los libertarios) es el más aceptado de los 24 mandatarios de los estados subnacionales.

Dos de cada tres de sus comprovincianos apoyan su labor.

image.png

En el extremo opuesto se halla quien pretendió ser titular del Partido Justicialista a nivel nacional, el mandatario riojano Ricardo Quintela.

Lo aprueba el 42% y lo rechaza el 52%.

Esa provincia cuyana está afectada por varios problemas:

-es la única que tiene cuasi monedas (el Chacho)

-padece una fuerte caída del empleo registrado

-depende en un 90% de la coparticipación federal.