La autora de 'Mona' fue entrevistada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil. Allí fue consultada sobre la figura del candidato que resultó la 3ra fuerza más votada en las elecciones primarias en la Capital Federal con su espacio Avanza Libertad.

image.png Pola Oloxairac. La escritora opinó que Javier Milei encarna "la bronca y el enojo" del electorado.

"Milei me parece interesante porque encarna un tono, el de la bronca, del enojo", dijo. "Milei sintonizó en un tono auditivo, un pinch de bronca, de horror, que los demás no manejan, porque en Juntos por el Cambio estaban muy preocupados por no parecer muy agresivos con el oficialismo", opinó y agregó: "Estaban muy ocupados en cómo ellos leen a los focus groups en su propio comportamiento".

En contraste, consideró que Milei "es un paciente psiquiátrico". "El tipo pertenece a una guardia psiquiátrica. Una persona que se saca con Sol Pérez o con cualquier pregunta, sobre todo con mujeres. Siempre está necesitando recurrir a la autoridad: la autoridad que es él porque él estudió. Eso no lo hace ni una persona educada ni inteligente", dijo.

"Es interesante que tantos jóvenes y gente piensan en un tono que los políticos no se lo responden, no se ven representados en esa escucha, no les suena nada de lo que les dicen. Me parece que eso fue como una especie de golpe de realidad demasiado duro y generó esta especie de despertar en un punto. Ahí es donde entra Milei y es interesante que se llama Milei: “Mi ley”, o sea, la ley es mía. En un país donde no hay justicia ¿qué es lo que hay? “Mi ley, o sea la ley que soy yo”. Lo veo así como una especie de fenómeno psicopolítico", reflexionó.