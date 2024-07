30° Aniversario del atentado a la AMIA: Duro discurso de Linetzky y reclamo a Milei

Live Blog Post

Francos sobre amenaza de Irán: “Nos tiene sin cuidado y al Presidente no lo van a amedrentar”

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este jueves (18/7) a las amenazas del gobierno Irán a la Argentina realizadas el miércoles y afirmó que "nos tiene sin cuidado" y que "al Presidente no lo van a amedrentar”.

"No sé si lo recibimos con estupor. Llama un poco la atención la impunidad con la que se hacen este tipo de amenazas. Pero me parece que eso no tiene que torcer la convicción de los argentinos de vivir en libertad y en paz. Uno no puede someterse a los que quieren infundir miedo y terror", añadió el jefe de Gabinete en declaraciones a Radio Mitre.

"Al Presidente no lo van a amedrentar, todos conocen su personalidad y cuando se trata de defender posiciones ideológicas o derechos esenciales, no tiene ninguna duda. Ese comentario no le va a hacer ninguna mella en sus posiciones que son muy firmes en estos temas", añadió.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo: “a nosotros no nos amenaza nadie”, en referencia a Irán. En declaraciones a la prensa al salir de su casa, confirmó que se tomaron “medidas extraordinarias” de seguridad para el Presidente.