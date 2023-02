Economía del conocimiento: diputados prepara un "mono-tech"

comision-presupuesto-diputados-17-noviembre-2021.jpeg La comisión de presupuesto retomó su actividad analizando una forma de monotributo para la actividad tecno

A quienes alcanza la norma

La norma incluye el beneficio cambiario de no liquidar divisas y favorece a los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento /e-gamers.

El proyecto propone tres categorías de ingresos anuales: hasta US$ 10.000, hasta U$S 20.000 y hasta U$S 30.000. Cada categoría se establece de acuerdo con el tope de ingresos y el monto se corresponde con las categorías establecidas en el Régimen D, F y H.

La propuesta considera que el monotributo es

Compatible con el régimen General (que es el inscripto en IVA, Ganancias y Autónomos), con el régimen Simplificado (monotributo) y empleados en relación de dependencia, siempre que la inscripción sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el Monotech.

Por último, los monotributistas, además del importe que deban abonar por su categoría, deberán pagar por Mono Tech el componente impositivo que le corresponden a las categorías más altas del monotributo. Si están categorizados en I, J y K deberán pagar el monto de impuesto integrado correspondiente a cada una de esas categorías.

COMISIÓN COMPLETA: 1 de febrero de 2023 - PRESUPUESTO Y HACIENDA - Diputados Argentina

