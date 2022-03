Comercio electrónico: Suma y sigue imparable

- Los cotidianos, aquellos que compran entre 1 vez por semana y una vez por mes, pasaron a representar un 20% (vs 19% en 2020).

- Por último, los regulares, que realizan compras todas las semanas, se redujeron a un 38% del total los regulares (vs 46% en 2020).

Esta menor actividad online, se puede explicar con el retorno paulatino a las actividades presenciales: durante 2021, los compradores online argentinos salieron más a comer (18% vs 6% en 2020), fueron más al cine (10% vs 6% en 2020) y visitaron más tiendas físicas para comprar calzado e indumentaria (17% vs 11% en 2020).

Los 5 rubros que más facturaron

Equipos de audio, imagen, consolas, TI y telefonía: $247.085 (creció un 61% vs año anterior)

Alimentos, bebidas y artículos de limpieza: $226.088 (creció un 51% vs año anterior)

Artículos para el hogar (muebles, decoración): $197.251 (creció un 66% vs año anterior)

Pasajes y Turismo: $177.041 (creció un 293% vs año anterior)

Electrodomésticos (línea blanca y marrón): $112.102 (creció un 66% vs año anterior)

“Si bien el crecimiento del 2021 fue más moderado que el año anterior, observamos que más allá de la vuelta paulatina a la normalidad, los consumidores argentinos incorporaron el comercio electrónico como un hábito, el cual alternan con los locales físicos" asegura, Gustavo Sambucetti, Director Institucional de CACE.

"Por otro lado, para el 60% de las empresas encuestadas, el eCommerce representa más del 10% de sus ventas, razón que las llevó a invertir en infraestructura y a incorporar personal para el desarrollo del negocio” sostuvo el ejecutivo

Medios de pago

La tarjeta de crédito sigue como principal medio de pago elegido por los usuarios (76%), luego aparecen los pagos en efectivo (11%) y tarjetas de débitos (7%). Completan el mix las billeteras electrónicas y las transferencias bancarias (5%).

Logística en eCommerce

Al igual que años anteriores, el envío a domicilio se mantiene como la principal opción a la hora de entregar los productos, con el 55%, (vs 56% en 2020). Luego lo sigue el retiro en punto de venta (37% vs 35% en 2020) y el retiro en sucursal se mantiene igual, elegido por el 5% según lo que declararon las empresas consultadas. Por último, se encuentran los envíos a domicilio con mensajería rápida con el 2% y el 1% de los compradores coordinan directamente con el vendedor.

Ecommerce.jpg El comercio electrónico es tendencia en 2022

En la misma línea se enmarcan los análisis de Tienda Nube

Este año y con miras al futuro, se verifican tendencias de compras dentro del mundo digital en el 2022, según la versión que publica Nubecommerce, el informe anual sobre el comercio electrónico que realiza el unicornio argentino.

Realidad aumentada, de lo virtual a lo tangible

1 Innovación al servicio del usuario:

La realidad aumentada es una tecnología que permite superponer elementos virtuales sobre la visión de la realidad para mostrar a los compradores cómo se verá un producto cuando efectivamente llegue a sus manos. A partir de esta característica, se abren muchas posibilidades para industrias como la moda o la decoración, que podrán ofrecer una imagen más detallada de cómo queda una prenda de vestir ó un mueble en un determinado espacio de la casa.

2 Criptomonedas: Como nuevo método de pago

Las criptomonedas están evolucionando y empiezan a ganar más espacio en el mercado financiero.Por tratarse de un medio digital de intercambio, su adopción masiva en el comercio electrónico es cuestión de tiempo. En el mundo ya existen grandes tiendas que aceptan estas divisas

3 Shoppable TV: Estrategia de ventas

Shoppable TV, una funcionalidad que permite comprar en vivo los productos que se muestran en la pantalla. A medida que aparecen, llegan acompañados de un código QR, para que el consumidor escanee y compre en el momento.

Otra tendencia semejante es el Live Streaming Ecommerce que se basa en la integración de dos grandes mundos digitales: social media y el e-commerce.

Esta tecnología permite a los usuarios comprar mientras miran videos en redes sociales. Sin dudas, esta funcionalidad llegó para quedarse, cada vez más empresas y marcas lo implementan.

4 Direct to consumer: El fin de los intermediarios

La modalidad D2C o “directo al consumidor” se vuelve cada día más popular. En este formato, son los fabricantes quienes venden sus productos directamente a los clientes, sin terceros que intervengan en el proceso.

En ese tipo de comercios minoristas, donde el foco está puesto en brindarle un servicio de calidad al consumidor final, es importante tener en cuenta que: los usuarios esperan un proceso de compra rápido y fácil, por lo que es necesario contar con una plataforma intuitiva y segura para que puedan completar su compra sin fricciones; y los resultados son más inmediatos que en el comercio B2B por lo que el stock y la logística se vuelven fundamentales para la fidelización del cliente.

5 Omnicanalidad: Cuando las preferencias del cliente mandan

En ese sentido, en el último tiempo proliferaron tiendas omnicanal: espacios que combinan la experiencia sensorial del mundo físico - es posible ver, tocar y hasta probar los productos - con la confiabilidad y practicidad de los medios de pago online. En Argentina, ocurre en el Tortugas Open Mall. Allí se ubica ubicado el primer local de estas características. Estudio Nube, que combina el mundo online y offline.

En esta nueva tienda omnicanal el consumidor tiene la posibilidad de interactuar con los productos, conocer sus detalles o adquirirlos a través de un código QR que al escanearlo lo llevará a la Tiendanube de la marca. En caso de realizar la compra, podrá elegir si retirarlo en el momento en el pick-up point presente o bien programar el envío a domicilio, según preferencias.

Como fuere en cada mercado algo es indiscutible, las nuevas tecnologías son indispensables para vender. La aparición de estas herramientas abre nuevas oportunidades para no solo para grandes marcas, sino también para PyMEs y emprendedores que ven en el comercio electrónico la posibilidad de crecer en ventas y mantener su negocio en funcionamiento a pesar de todo.