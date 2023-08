Acción en diputados para proteger Aerolíneas Argentinas

Rechazo a los dichos de Tonelli

"Tampoco es democrático no quedarse a escuchar los argumentos, pero a ustedes no les preocupa la vocación de diálogo ni los expositores. Les preocupa no proteger a Aerolíneas Argentinas”.

“Es llamativo lo que acaban de hacer en una comisión asesora. ¿Qué hubiera pasado si la presidenta de la Cámara de Diputados les decía que el pedido de sesión de este miércoles estaba mal presentado?”, agregó el presidente del bloque oficialista.

Luego extendió su protesta contra todos los integrantes de JxC

"Están en contra del espíritu de este proyecto porque ni siquiera hicieron planteos legítimos que hubiésemos escuchado”. y sumó "esta postura me deja en claro la idea de la oposición”, cerró Martínez.

Director de la compañía, su opinión

Carlos Figueroa, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas, sostuvo:

“Una picardía que los diputados se hayan retirado. Nos gustaría poder demostrar los números verdaderos que expresan el estado de situación de la compañía aérea de bandera y porque venimos sosteniendo que Aerolíneas Argentinas es una herramienta estratégica para el desarrollo nacional y que la inversión viene siendo virtuosa”.

Consecuente con su interpretación agregó:

"Vemos que de manera constante en los estudios de televisión se dice que pierde US$70 millones al año y eso es falso. Ese es el número de déficit que tuvieron ellos (por Cambiemos) el último año en el gobierno y esta gestión una vez que salió de la pandemia venimos reduciendo de manera significativa los aportes del Estado”.

¿Qué contiene la iniciativa?

La proyecto fija que “se prohíbe la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación conforme al presente artículo, sin la autorización del Honorable Congreso de la Nación que para su aprobación requerirá obtener el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara”.

Por lo tanto, en caso de aparecer algún interesado en quedarse con la empresa la privatización, deberá ser aprobada por mayoría por dos tercios tanto en Diputados como en el Senado. Simi YPF aprobada en 2012. ( Ley 26.741)

