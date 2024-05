Única en el mundo: Dónde se encuentra esta 'cascada' dentro del mar

Mauricio es una isla que roba el corazón de quienes la visitan. Playas paradisíacas de aguas cristalinas y arena blanca para relajarse en una sombrilla frente al mar o arrecifes de coral ideales para el buceo.

Este oasis natural se encuentra al sur del continente africano. Muchos eligen realizar una excursión con un paseo en helicóptero que permite apreciar cómo se ve esta cascada desde el cielo.

