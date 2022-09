WhatsApp atacado por un virus: Qué celulares están en riesgo

WhatsApp, atacado: Cuáles son los celulares afectados por el virus

Los celulares que poseen WhatsApp y que se vean afectados por este troyano corresponden a copias falsas de otras marcas populares porque los usuarios que reportaron las fallas que dieron inicio a la investigación tenían en común que no eran dispositivos oficiales.

Estos smartphones vienen con una versión de Android muy obsoleta porque es la 4.4.2 cuando en la actualidad ya se lanzó la versión 11.

Desde los organismos oficiales, concientizan la necesidad de realizar la compra de cada móvil en una tienda oficial de la marca o la empresa de telefonía celular para evitar ponerse en riesgo. Además, recomiendan la instalación de un antivirus a través del Play Store en Android o App Store en iOS y actualizar el sistema operativo.

Los celulares implicados en esta estafa que puede derivar en un hackeo del teléfono son los clones de P48pro, Xiaomi Redmi Note 8, Note30u y Huawei Mate40.

WhatsApp, sometido por los virus

ZooPark es uno de los virus más comunes en todas las versiones de WhatsApp. Es un malware diseñado para robar datos de las cuentas registradas como así también de la agenda de contactos. Con el tiempo fue evolucionando para poder espiar todas las conversaciones de WhatsApp, puede tomar videos, fotos, audios o capturas de pantalla sin permiso del usuario, entre otras funciones.

A él se le suma Tizi y Brata, dos malwares que tienen una función de robo parecida, pero no necesariamente deben prevenir de un link con una URL sospechosa o imágenes con formatos GIF que pueden llenar de virus el celular.

El engaño de Brata se descubrió gracias a la empresa de seguridad Symantec, ya que en enero de 2019 detectó que había una aplicación en la tienda con el título "Actualización de WhatsApp". Muchos usuarios no entendían que se trataba de una mentira y todos los celulares que descargaban eso eran infectados con un troyano.

Lo mismo ocurre con los sorteos para ganarse diferentes premios en los que pide el ingreso de diferente documentación personal que solo ocurre para extraer información sensible.

La forma más confiable de no caer en estas trampas es ser precavido con cada mensaje que llega al celular, no entrar si carece de un link que no brinde seguridad, evitar dar datos que no fueron solicitados y descargarse las últimas versiones de WhatsApp desde la cuenta oficial de la tienda.

La clave para no sufrir el robo de la cuenta en WhatsApp es que nunca se compartan datos sensibles como información privada, códigos de activación por teléfono, mensajes de texto o correo electrónico y otra cuestión importante pasa por activar el código de seguridad de validación de la cuenta de seis dígitos vía SMS y no por voz.

Además, se debe habilitar la verificación de dos pasos que posibilita una segunda barrera porque, al código inicial que ingresan los delincuentes, se le agrega otro que, a menos de que lo proporcione la propia víctima, imposibilitará el acceso total a la cuenta. A continuación, cómo activar este proceso dentro de WhatsApp:

Ajustes

Cuenta

Verificación en dos pasos y Activar

Ingresar otro PIN de seis dígitos y confirmarlo.

Otra opción recomendada es proporcionar una dirección de correo electrónico, ya que permite reestablecer la verificación en dos pasos y ayuda a proteger la cuenta. Se debe seleccionar en Siguiente, confirmar el mail y Guardar.

