Síntomas de cáncer que no debes ignorar en la noche

El cáncer es una enfermedad compleja. Los síntomas muchas veces no se presentan en etapas tempranas y pueden ser confundidos con los de otras afecciones. Pero, ¿Cuáles son los síntomas de cáncer? ¿Cuándo consultar al médico? He aquí algunos posibles síntomas de cáncer que se manifiestan en la noche y que no deben ser ignorados.