Le diagnosticaron cáncer de páncreas y todo comenzó con este síntoma raro

El primer síntoma que alertó a Steve que algo no andaba bien fue una picazón constante.

"Para Steve Kilgore, todo empezó con una picazón que no se le iba. Le picaban las manos, los ojos, todo. Y no podía hacer que se detuviera", reseñan en University of Kansas Cancer Center.

"La picazón persistente de Steve era un síntoma de ictericia, que también presentaba", explican.

Justamente, la picazón fue lo que llevó a Steve, de 50 años, a consultar a un médico.

"En 2009, la irritación incesante llevó a Steve a visitar a su médico de cabecera, quien le realizó una ecografía. La ecografía mostró que tenía un tumor que bloqueaba el conducto biliar del hígado", cuentan.

Después de otras pruebas, descubrieron que Steve tenía un tipo de cáncer de páncreas poco frecuente.

"Tenía tumores neuroendocrinos pancreáticos metastásicos (tumores de células de los islotes). Esta forma poco común de cáncer de páncreas afecta a entre 2000 y 3000 personas al año", indican.

¿Qué tipo de cáncer causa picazón?

La picazón en la piel puede ser un síntoma de cáncer de páncreas. De acuerdo con expertos, este síntoma también se puede presentar en algunos tipos de cáncer de piel, y otros cánceres como cáncer de hígado.

También conocida como prurito, la picazón puede convertirse en un síntoma si el tumor pancreático bloquea el conducto biliar. Como resultado, la bilirrubina se acumula y pasa a la sangre.

La picazón de la piel va acompañada por la ictericia, coloración amarilla de la piel y los ojos.

"Cuando la bilirrubina se acumula en la piel, ésta se torna amarilla y comienza a picar", explica la Asociación Estadounidense contra el cáncer.

Lo que los expertos recomiendan es que, si se presenta picazón sin una causa clara y que no desaparece después de algunas semanas, se debe consultar a un médico.

¿Cómo me doy cuenta si tengo cáncer de páncreas?

Aquí hay otros síntomas del cáncer de páncreas para prestar atención:

Dolor de abdomen o de espalda

Orina oscura

Heces pálidas o grasosas

Coágulos sanguíneos

Agrandamiento de la vesícula biliar o del hígado

Náuseas y vómitos

Diabetes de reciente aparición

Pérdida de peso y falta de apetito

