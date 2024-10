Cáncer de próstata: El alimento común que un médico y científico pide evitar

La mayoría de las carnes procesadas contienen carne de cerdo o carne de res, pero también pueden contener otras carnes rojas, aves, menudencias o subproductos cárnicos tales como la sangre, indican.

Son ejemplos de carnes procesadas las salchichas, jamón, carne en conserva, carne seca, carne en lata, y las preparaciones y salsas a base de carne.

Pero, ¿Cómo la carne roja y la carne procesada se relacionan con el cáncer de próstata? Un experto lo ha explicado.

El Dr. William Li, es médico y biólogo vascular formado en Harvard. Él es uno de los expertos que recomienda evitar el consumo de carne roja y carne procesada por el posible vínculo con el cáncer.

Lo primero que indica el médico en una publicación en su cuenta de Instagram es que: "Las investigaciones sugieren que las influencias (desde la nutrición hasta las toxinas ambientales) pueden desempeñar un papel en las crecientes tasas de cáncer de próstata".

"Entonces, además de reconocer los síntomas, es útil ser consciente de qué cambios en el estilo de vida pueden reducir el riesgo", agrego.

A su juicio, una de las cosas que los hombres deben saber es que la carne roja asada y la carne procesada pueden contribuir al desarrollo de cáncer.

"El carbón que vemos en las carnes asadas y bien cocidas contiene una sustancia química llamada amina heterocíclica que es cancerígena", afirmó el médico.

Acerca de esto se ha hablado bastante, especialmente, luego de un informe de la OMS en el que se aconsejaba a la población que moderara el consumo de carne procesada y carne roja para reducir el riesgo de cáncer.

En efecto, sobre la relación entre la carne roja, la carne procesada y el cáncer, la OMS ha indicado: "Los métodos de cocción a alta temperatura generan compuestos que pueden contribuir al riesgo cancerígeno, pero su papel no está todavía plenamente entendido".

De hecho, ante la pregunta "¿Qué tipos de cáncer están relacionados o asociados con el consumo de carne roja?", la OMS ha respondido: "La evidencia más fuerte, aunque todavía limitada, de asociación con el consumo de carne roja es para el cáncer colorrectal. También hay evidencia de enlaces con cáncer de páncreas y cáncer de próstata".

Estos cambios en la dieta son sumamente importantes tomando en cuenta que el número de hombres con cáncer de próstata se espera que sea el doble en 2040. Un informe de la Comisión de The Lancet para el cáncer de próstata estima que en menos de dos décadas habrá 2,9 millones de casos.

Embed - Dr. William Li on Instagram: "Research suggests that influences — from nutrition to environmental toxins — may play a role in the increasing rates of prostate cancer. So as well as recognising symptoms, it’s helpful to be aware of what lifestyle changes can reduce risk. Here’s what men need to know."