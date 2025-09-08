3 alimentos que los cardiólogos recomiendan evitar ya mismo

Klodas, quien además ha fundado una empresa que elabora alimentos para reducir el colesterol, dijo a Business Insider: "Trato de mantenerme alejada de los alimentos fritos".

Uno de los alimentos fritos que esta cardióloga evita por completo son las papas fritas.

"Por muy tentadora que sea, la comida chatarra es uno de los mayores enemigos de la salud del corazón. Y como cardiólogo, hay un tipo de comida chatarra en particular que nunca me verás comer: las patatas fritas", reveló en otro artículo para CNBC.

Investigaciones han relacionado el consumo de alimentos fritos con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca.

Bebidas y alimentos con azúcares añadidos

Otro tipo de alimento que se debe limitar al máximo son las bebidas y alimentos ricos en azúcares añadidos. La Dra. Lauren M. Baldwin, PA-C, cardióloga, lo ha compartido en el sitio Orlando Health.

De acuerdo con la experta, las bebidas azucaradas aumentan la probabilidad de padecer enfermedades metabólicas, así como diabetes, uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Y explica: "Al igual que las papas fritas, estas bebidas también están llenas de calorías vacías. Las bebidas energéticas forman parte de este grupo. Están cargadas de azúcar y altas cantidades de cafeína, lo que puede causar palpitaciones (palpitaciones o latidos cardíacos rápidos) y, en algunos casos, arritmia (latidos cardíacos irregulares)".

Tocino, salchichas y carnes procesadas

Las carnes procesadas, como el tocino y las salchichas, también pueden ser perjudiciales para la salud cardíaca, cuando se consumen en exceso.

"Muchos estudios han demostrado su impacto en la salud y el aumento del riesgo de enfermedades cardíacas", advirtió al sitio Prevention, el Dr. Francisco López-Jiménez, cardiólogo de Mayo Clinic.

En un estudio (2021), publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, se descubrió que consumir 150 gramos o más de carne procesada a la semana aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 46 %, indican.

Aunado a esto, "se ha demostrado que muchas de las sustancias utilizadas en el proceso de conservación de la carne aumentan el riesgo de cáncer, hipertensión y otras afecciones", dijo el cardiólogo.

