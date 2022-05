'Top Gun: Maverick', Tom Cruise es Gene Kelly

Pero para alguien que últimamente revela tan poco de la persona detrás de la personalidad, la comparación de Cruise con Kelly fue reveladora de otra manera: muestra cómo se ve a sí mismo hoy, como una especie de artista que ahora está en peligro de extinción, si no casi extinta. Cruise es una estrella de cine que no ve televisión ni películas de cómics, que nunca comparte un momento 'auténtico' en la sala de pesas en Instagram ni una diatriba política desde Twitter. En un negocio cinematográfico que lidia con el cambio vertiginoso del streaming y las redes sociales, Cruise ahora está jugando con reglas que funcionaron en la era de Kelly: bailar tap y llevarlo al cine. Las audiencias no quieren conocer el 'verdadero' tú (...)."