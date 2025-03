'Ted Lasso' renovado en temporada 4 con el regreso de Jason Sudeikis

Jack Burditt ("Nobody Wants This", "Modern Family", "30 Rock") se ha unido a la cuarta temporada como productor ejecutivo bajo su nuevo acuerdo con Apple TV+. Sudeikis será productor ejecutivo además de protagonista. Brendan Hunt (quien también interpretó al entrenador Beard), Toheeb Jimoh, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee y Bill Wrubel también son productores ejecutivos. Goldstein escribirá y será productor ejecutivo junto a Leanne Bowen.