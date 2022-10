Se agrandó: Actor de Deadpool disparó contra Ryan Reynolds

Estamos hablando del cómico T.J. Miller, reconocido actor secundario de tantos films taquilleros hollywoodenses. Es que en el marco de Deadpool 3, el actor explicó el porqué de su no aparición en dicha película: “No me pidieron que regresara para Deadpool 3. No habría hecho Deadpool 3 si me hubieran dicho ‘queremos que hagas Deadpool 3 y te pagaremos el doble'”, comenzó sentenciando Miller.