Paramore regresa a Argentina y se abre la venta de entradas

https://twitter.com/T4FArgentina/status/1593259622739197952 @paramore vuelve a la ARGENTINA!



7 de Marzo

Hipódromo de Palermo



Comenzó la Preventa de @Banco_Patagonia: hasta el 23 de noviembre o hasta agotar stock de preventa



Venta General: Jueves 24 de noviembre



Comprá tus #Etickets en https://t.co/fDFXOI7Zha pic.twitter.com/6ZkMXHtnLp — T4F Argentina (@T4FArgentina) November 17, 2022

De momento, las entradas liberadas en pre-venta abarcan los lugares en campo y están $19000 pesos, sumado un cargo del servicio de $2850. Se desconoce si en la venta general se abrirán plateas dentro del predio.

This is Why, el single bisagra entre el pasado y el futuro

Paramore tuvo un inicio lleno de vigor abrazando el punk melódico en sus orígenes, con claras influencias de bandas como Placebo, para luego subirse a la escena Emo, como también lo hicieron en su momento Panic! at the Disco, My chemical Romance o Fall out Boy, a quien Williams agradeció en varias oportunidades por su sonido.

En el disco homónimo, Paramore decantó por un balance entre sus primeros albums y lo que venía hacia el futuro, para luego sacar After Laughter, un album de mayores tesituras musicales, y que poco tenía que ver con la trayectoria anterior.

Paramore: This Is Why [OFFICIAL VIDEO]

Sin embargo, en After Laughter (a pesar de inclinarse hacia un pop más edulcorado con ligeras pinceladas funk) es cuando pueden ampliar su espectro interpretativo o en materia de composición, dejando un álbum lleno de matices complejos y con líricas que hablan incluso sobre la salud mental.

No obstante, al retornar al ojo mediático con This is Why, se nota una evolución musical interesante, que balancea con mayor precisión entre los orígenes punk-melódicos con ese pop escénico. Esta parece ser la carta de presentación de una banda que maduró en su conjunto, y musicalmente hablando se espera un desarrollo igual de formidable el próximo álbum.

Más contenido de Urgente24

¿Se queda o se va? Alfredo Leuco definió su futuro en LN+

Cómo entrar a Cuevana y ver películas o series para Smart TV

Lionel Scaloni sorprendió a todos: Quién sería el reemplazante de Lo Celso

"Juegan en Francia, pero son todos de Angola": La xenófoba canción que no le va a gustar a Donda

Cuándo terminan las clases en CABA y provincia 2022