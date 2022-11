Tanto para Hot Chip: Se robó la audiencia de Liam Gallagher

Pero Hot Chip no se detuvo ahí, porque dicen las malas lenguas que hasta gente que salía de ver a Liam Gallagher en el Movistar Arena a un par de calles de la locación, ingresaba a un complejo atestado pero curioso por saber cómo es que estos chicos con alma geek hacían un producto tan complejo como disfrutable.

Lo cierto es que no es el primer rodeo de Hot Chip, y desean mantenerlo de esa manera. En conversación con Indie Hoy, Owen Clarke mostró el pleno interés que tiene la banda en mantener la sinergia transmitida por los shows en vivo:

El sentimiento de hacer canciones para hacer algo bueno por el planeta se está perdiendo. Todo se siente muy artificial, no se hacen cosas sin ponerlas en internet. A nosotros nos encanta el contacto, por eso seguimos apostando a los shows y haciendo giras

IMG_7736.JPG Owen Clarke, versátil como siempre en sus cualidades multinstrumentistas. (Fotografía cortesía de Diego Fernandez)

Aunque cultivar ese contacto físico no es sencillo en los tiempos que corren, Hot Chip supo lo que su audiencia necesitaba y se encargó de entregar cada gota de sus destrezas musicales.

Hot Chip en Argentina: Freakout/Release, la estrella de la noche

Además de Eleanor, la canción homónima del álbum Freakout/Release acompañó la velada, junto con los clásicos hits, como And I Was a Boy From School, Ready for the Floor, o Huarache Lights, que retumbó en cada rincón al ser la respuesta al encore, justo después de haber culminado con el inoxidable Over and Over.

Definitivamente, no fue ninguna sorpresa que en el momento en el que los presentes comenzaran a corear las guitarras, Taylor se sonriera con sus compañeros de banda, pensando en la algarabía recibida.

Pero al final de su paso por Buenos Aires, Taylor no dudó en bajar del escenario y continuar la fiesta al ras del público, que sorprendido y emocionado no paró de saltar a su alrededor. Otro punto más que positivo para una banda a la que le espera brillar todavía mucho más, ya que el talento a esta altura es indiscutible.

