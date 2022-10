Coldplay sorprendió con 'Música Ligera', de Soda Stéreo

https://twitter.com/coldplay/status/1585106844863037440 Gracias Buenos Aires



La gira mundial 'Music of the Spheres' es la 8va. gira de conciertos de Coldplay, en apoyo de su 9no. álbum de estudio. La banda no había salido de gira con su disco anterior, 'Everyday Life' (2019, pandemia). En este caso, es un show que garantiza respeto por el medio ambiente: las emisiones son 50% de las que producían en la gira 'A Head Full of Dreams Tour' (2016).