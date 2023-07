Pampita habló de la China Suárez sobre la canción viral

Con Eugenia tengo una muy buena relación. Para nosotras vernos es normal porque nuestros hijos son hermanos, se crian juntos. No están esperando el día que les toca o no les toca. La puerta de mi casa está abiera siempre. Somos todos una gran familia ensamblada y hay mucho amor y muchas ganas de que todo resulte de esta manera Con Eugenia tengo una muy buena relación. Para nosotras vernos es normal porque nuestros hijos son hermanos, se crian juntos. No están esperando el día que les toca o no les toca. La puerta de mi casa está abiera siempre. Somos todos una gran familia ensamblada y hay mucho amor y muchas ganas de que todo resulte de esta manera