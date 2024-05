Marcela Kloosterboer confesó con qué reconocido actor pidió no hacer pareja en ficción

Marcela Kloosterboer recordó la costumbré de un actor para besar

Hace algunas semanas Marcela Kloosterboer estuvo como invitada en el programa Vuelta y Media. En diálogo con Sebastián Weinreich, Pablo Fabregas y Julieta Pink recordó el incómodo momento que pasaba con un colega a la hora de grabar una escena en la que se debían besar.

"¿Vos chapaste mucho en ficción?", le consultó el conductor. "Sí, mucho. Siempre me dio pudor. No me era muy fácil. Aparte no sabes cómo va a chapar el otro", respondió durante la entrevista emitida por Urbana Play.

Más tarde la artista reveló que trabajó con un colega al que no mencionó que previo a que debieran darse un beso se mojaba los labios con la lengua indiscretamente.

Y ante la sorpresa de los comunicadores por lo mencionado, agregó entre risas: "Siempre. Era como no sé, quería estar humectado".

